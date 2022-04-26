Экономику Армении ждут потрясения

Реальные экономические последствия российско-украинского конфликта Армения начнет ощущать через 5-6 месяцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил экономист Сурен Парсян.

Он пояснил, что российско-украинский конфликт вызвал серьезные потрясения на мировых рынках, заметив, что сейчас Армения в некоторой степени уже ощущает последствия и в течение следующих нескольких лет продолжит ощущать, поскольку падают темпы экономической активности, упали показатели в сфере сельского хозяйства (обеспечивает основную статью в структуре экспорта).

По его прогнозам, в целом экономика Армении в этом году может зафиксировать спад.

"Политика властей не решает стоящие перед нами задачи, не ведется инвестиционная политика, нет антикризисной программы. Правительство сейчас больше заинтересовано решением политических вопросов, чем экономических проблем. В этих условиях власти часто "заказывают" завышенные цифры у соответствующих ведомств, тогда как они должны разработать антикризисную политику и пересмотреть денежно-кредитную политику. Политика ЦБ любой ценой удержать стабильность цен разрушает нашу экономику. Мы должны понимать, что наша валюта, в первую очередь, должна быть конкурентоспособной и направленной на стимуляцию экспорта. Важно остановить спад в сфере сельского хозяйства и обеспечить рост путем предоставления субсидий не банкам, а фермерам. Важно также использовать потенциал диаспоры", - подчеркнул Парсян.

Эксперт уверен, что без всего этого ситуация будет хуже, чем в 2020 году, когда на фоне спада мировой экономики на уровне 3%, в Армении спад составил 7,4%.

"С учетом отрицательных тенденций в мире и ожидаемых для нас потрясений Правительство должно перейти к режиму антикризисного управления", - заключил он.