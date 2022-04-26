Мужчина застрелил двоих детей и нянечку в детском саду под Ульяновском

Неизвестный мужчина ворвался в детский сад в Ульяновской области и открыл стрельбу, передает Day.Az со ссылкой на İnterfax.

"Мужчина с оружием вошел в детский сад поселка Вешкайма во время "тихого часа", застрелил двоих детей и нянечку, а затем покончил с собой", - сказал источник.

Мотивы нападавшего не известны.

По предварительным данным, мужчина стрелял из советского двуствольного охотничьего ружья ИЖ-27.

Власти Ульяновской области подтвердили "Интерфаксу" факт стрельбы в одном из детских садов региона и сведения о четырех погибших.

В пресс-службе ульяновского Минпросвещения "Интерфаксу" также подтвердили информацию о происшествии в Вешкаймском районе.