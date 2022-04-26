Российский город накрыло необычное облако

Жители курортного города в России столкнулись с необычным явлением - Геленджик накрыло облако зеленой пыльцы пицундских сосен. Эколог Вениамин Голубитченко рассказал, как это скажется не здоровье горожан, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Голубитченко отметил, что подобное наблюдается и в других городах Краснодарского края. У некоторых граждан может выявиться аллергическая реакция на пыльцу, однако для большинства она безвредна. Эксперт добавил, что туман также не принесет пользу - в пыльце содержатся витамины, но получить их можно только через пищу. "При попадании в дыхательные пути пыльца выходит естественным образом. Либо попадая в желудочно-кишечный тракт, либо оседая в носоглотке. Поэтому маловероятно и в принципе невозможно напитать организм полезными элементами или витаминами от вдыхания пыльцы", - пояснил он.