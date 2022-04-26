Появилось фото мужчины, устроившего стрельбу в детском саду под Ульяновском

В СМИ появилась фотография мужчины, который, по предварительным данным, устроил стрельбу в детском саду "Рябинка" в Ульяновской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, подозреваемым является Руслан Ахтямов, ему 26 лет. Официального подтверждения пока нет.

При этом подозреваемого в нападении на дошкольное учреждение уже опознала его мать, передает Life. Также журналисты выяснили, что совершивший нападение состоит на учете как психически больной с 2013 года. У него якобы расстройство личности.

26 апреля неизвестный ворвался с ружьем в детсад в Ульяновской области во время тихого часа, застрелил няню и двоих детей, после чего покончил с собой. Согласно неподтвержденной информации, охраны в детском саду не было.

Местные власти подтвердили наличие четырех тел после стрельбы. Кроме того, найдено тело еще одной жертвы напавшего на садик.