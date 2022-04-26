Zara назвала дату открытия магазинов в России

Торговая сеть Zara, принадлежащая испанской компании Inditex, назвала дату открытия магазинов в России. Соответствующий материал появился на ее официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно размещенной информации, магазины, расположенные в Москве, Ростове-на-Дону, Воронеже, Санкт-Петербурге и других городах станы, откроются в воскресенье, 1 мая. Также на сайте указан график работы торговых точек - с 10 до 22 часов.

При этом официального заявления от торговой сети еще не поступало. Однако ранее в апреле управляющий испанской сетью магазинов одежды Inditex Оскар Гарсиа Масейрас сообщил, что компания захотела вернуться на российский рынок. Так, он заявил, что корпорация продолжает следить за ситуацией в Украине.

При этом Масейрас отметил, что Inditex собирается возобновить сотрудничество с Россией, как только условия окажутся благоприятными. Известно, что данная сеть магазинов включает в себя такие бренды, как Zara, Bershka, Stradivarius и Pull&Bear. Кроме того, на территории страны действовало 500 магазинов, которые временно прекратили работу на фоне ситуации с Украиной.