Мать зарезала питбулей, напавших на ее годовалую дочь

В США женщина зарезала домашних питбулей после того, как собаки напали на ее годовалую дочь и других членов семьи. Об этом пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным СМИ, собаки напали на ребенка вечером, когда мать занималась своими делами. Услышав громкий плач, женщина кинулась на помощь и оттащила питомцев от дочери. Однако это не остановило животных, набросившихся на остальных членов семьи.

"Я зашла на кухню и увидела двух своих дочерей и сына на полу, пытающихся отогнать собак", - рассказала бабушка пострадавшей девочки.

Питбули агрессивно вели себя до тех пор, пока женщина не взяла нож и не нанесла несколько ударов собакам, убив их. В результате нападения дочь американки получила перелом бедра, раны на ноге, плече и ухе. Все пострадавшие были доставлены в больницу с легкими травмами.