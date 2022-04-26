Россия не отказывается от переговоров с Украиной

Москва не отказывается вести переговоры с Киевом и рассчитывает, что удастся достичь договоренностей на дипломатическом треке.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече во вторник с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы рассчитываем на то, что нам удастся достичь договоренностей и на дипломатическом треке - мы ведем переговоры, не отказываемся от них", - сказал российский лидер.