https://news.day.az/world/1456910.html Россия не отказывается от переговоров с Украиной - Путин
Россия не отказывается от переговоров с Украиной - Путин
Москва не отказывается вести переговоры с Киевом и рассчитывает, что удастся достичь договоренностей на дипломатическом треке.
Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече во вторник с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы рассчитываем на то, что нам удастся достичь договоренностей и на дипломатическом треке - мы ведем переговоры, не отказываемся от них", - сказал российский лидер.
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