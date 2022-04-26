Вице-президент США Камала Харрис заразилась COVID-19, сообщает во вторник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Белый дом, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Харрис переносит болезнь бессимптомно. В Белом доме отметили, что ни у президента США Джо Байдена, ни у его супруги за последние дни не было "непосредственного контакта" с заболевшей.

Вице-президент США уйдет на самоизоляцию, но продолжит работать в дистанционном режиме. Вернуться в Белый дом она сможет, сдав отрицательный тест на наличие коронавируса.