https://news.day.az/world/1456912.html Камала Харрис заразилась COVID-19
Камала Харрис заразилась COVID-19
Вице-президент США Камала Харрис заразилась COVID-19, сообщает во вторник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Белый дом, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Харрис переносит болезнь бессимптомно. В Белом доме отметили, что ни у президента США Джо Байдена, ни у его супруги за последние дни не было "непосредственного контакта" с заболевшей.
Вице-президент США уйдет на самоизоляцию, но продолжит работать в дистанционном режиме. Вернуться в Белый дом она сможет, сдав отрицательный тест на наличие коронавируса.
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