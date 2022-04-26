Эрдоган и Путин обсудили ситуацию вокруг Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел во вторник телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Как сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции, Эрдоган в беседе с Путиным заявил, что сохранение позитивного настроя на мир между РФ и Украиной, наметившегося в ходе переговоров в Стамбуле, отвечает интересам всех сторон.

Турецкий лидер подчеркнул значимость прекращения огня, действенности гуманитарных коридоров и безопасной эвакуации из зон боевых действий.

Эрдоган отметил, что процессы, несущие в себе угрозу ущерба интересам всех сторон, должны быть остановлены.

Президент Турции заверил в готовности Анкары и далее вносить посильный вклад в обеспечение долгосрочного мира между РФ и Украиной.

При этом Эрдоган вновь озвучил идею проведения встречи президентов РФ и Украины, как важного этапа стамбульского переговорного процесса.