Эрдоган и Путин обсудили ситуацию вокруг Украины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел во вторник телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Как сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции, Эрдоган в беседе с Путиным заявил, что сохранение позитивного настроя на мир между РФ и Украиной, наметившегося в ходе переговоров в Стамбуле, отвечает интересам всех сторон.
Турецкий лидер подчеркнул значимость прекращения огня, действенности гуманитарных коридоров и безопасной эвакуации из зон боевых действий.
Эрдоган отметил, что процессы, несущие в себе угрозу ущерба интересам всех сторон, должны быть остановлены.
Президент Турции заверил в готовности Анкары и далее вносить посильный вклад в обеспечение долгосрочного мира между РФ и Украиной.
При этом Эрдоган вновь озвучил идею проведения встречи президентов РФ и Украины, как важного этапа стамбульского переговорного процесса.
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