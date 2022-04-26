Кто станет новым премьер-министром Франции в ближайшие дни?

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Макрон собирается назвать имя следующего премьер-министра Франции, поскольку внимание переключается на выборы в законодательные органы власти.

Решение Жана Кастекса уйти в отставку позволяет президенту выбрать новую команду в условиях изменившегося политического ландшафта

Ожидается, что Эммануэль Макрон объявит нового премьер-министра в ближайшие дни, так как он переключит свое внимание на выборы в законодательные органы в июне после победы над Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов в воскресенье.

Премьер-министр Жан Кастекс заявил, что уйдет в отставку вместе с правительством, что позволит Макрону выбрать новое лицо и команду для своего второго пятилетнего президентского срока.

Аналитики предполагают, что Макрон может назначить премьер-министром Элизабет Борн, министра труда, которая станет лишь второй женщиной во Франции, занимающей этот пост. Другие кандидаты, которых прочат на пост в Отель де Матиньон - парижский эквивалент дома № 10 - включают министра финансов Бруно Ле Мэра, министра внутренних дел Жеральда Дарманена или министра сельского хозяйства Жюльена Денорманди.

Еще до того, как в воскресенье было объявлено, что Макрон переизбран президентом, внимание переключилось на следующий избирательный цикл. Ему необходимо, чтобы его партия, "La République en Marche!", и ее союзники получили большинство голосов, чтобы избежать формирования враждебного правительства, которое может парализовать его программу.

Задача назначения нового премьер-министра и кабинета министров становится особенно сложной, поскольку Макрон будет стремиться обратиться к леворадикальным избирателям, которые поддержали Жан-Люка Меленшона в первом туре президентских выборов, избегая при этом отталкивания сторонников Ле Пен. Макрон сталкивается с требованиями показать, что он является президентом "всех французов" после того, как набрал 58,54% - по сравнению с 41,46% Ле Пен - голосов в воскресном втором туре голосования.

Его победа будет официально подтверждена Конституционным советом страны в среду. Кастексу могли предложить остаться на посту премьер-министра, но в начале этого месяца он сказал французскому радио, что в случае победы Макрона Франция будет искать "новую движущую силу".

Меленшон, которому не удалось победить Ле Пен в первом туре президентских выборов, призвал избирателей сделать его премьер-министром на выборах в законодательные органы 12 и 19 июня. Хотя премьер-министр назначается президентом, который в принципе может выбрать кого угодно, парламент имеет право заставить правительство уйти в отставку, поэтому выбор премьер-министра по политической необходимости должен отражать волю большинства в парламенте.

Члены партии Меленшона, La France Insoumise (LFI), ведут "переговоры" со своими коллегами из Эколого-зеленой и Коммунистической партий с целью объединения усилий в избирательных округах, где левый альянс может получить достаточно мест, чтобы обеспечить контроль над нижней палатой Национального собрания.

Опрос, проведенный Harris Interactive в понедельник, предсказал, что партия Макрона получит от 326 до 366 мест, т.е. абсолютное большинство в Национальной Ассамблее, состоящей из 577 мест, при 117-147 местах для крайне правых и левых партий, которые получат от 73 до 93 мест.

После упадка традиционных правоцентристских Республиканцев и левоцентристской Социалистической партии во Франции возникли три политические силы: проевропейский центр, представленный ЛРЭМ Макрона, с флангов радикальных левых, представленных Меленшоном, и ультраправых Ле Пен. Избиратели, которые отвергают Макрона, но считают, что крайности трудно переварить - включая "зеленых" - должны будут выбрать лагерь.

Манон Обри, член Европарламента от LFI, сказала: "Мы создадим союз вокруг программы и проекта. Сейчас в стране существует три блока: крайне правые, либеральные правые и наш блок.

"На этих выборах мы объединили за собой множество людей, и мы можем сделать больше, чтобы дать тем, кто чувствует себя осиротевшим, место в нашей семье. Именно об этом и идут переговоры".

Макрон пообещал найти ответ на гнев тех, кто поддержал крайне правых или воздержался во втором туре.

"Я знаю, что многие мои соотечественники голосовали за меня, потому что поддерживали мои идеи, но также и для того, чтобы преградить ультраправым путь к власти. Я хочу поблагодарить их и сказать, что осознаю ответственность, которую их голос возлагает на меня в ближайшие годы", - сказал он.

"Я больше не кандидат от одного лагеря, а президент всех". Необходимо найти ответ на гнев и разногласия, которые заставили многих наших соотечественников проголосовать за ультраправых. Это будет моей обязанностью и обязанностью тех, кто меня окружает", - добавил он.

Жан-Мари Ле Пен, основатель Национального фронта, сказал, что его дочь сделала "все, что могла".

"Прошло уже полвека, как наши идеи продвинулись вперед", - сказал он французским журналистам. "Есть время, чтобы организовать следующую победу". Марин Ле Пен заявила, что Национальное объединение готовится к следующей "великой битве" в законодательных органах.

В воскресенье вечером представители Макрона и члены его кабинета столкнулись с одним и тем же вопросом: кто будет премьер-министром? Все дали один и тот же ответ: Это должен решить президент.

Возможные премьер-министры

Элизабет Борн, 61 год

Министр занятости, ранее работавшая в министерствах экологии и транспорта, является технократом и бывшим руководителем системы общественного транспорта Парижского региона (RATP). Она работала при премьер-министре-социалисте Лионеле Жоспене, и ей приписывают твердое знание большинства предметов. Борн стала бы второй женщиной-премьером Франции после Эдит Крессон, которая пробыла на посту менее года при президенте Франсуа Миттеране с мая 1991 по апрель 1992 года.

Бруно Ле Мэр.

Преимущество министра финансов и бывшего министра по делам Европы в том, что он находится справа от центра и является традиционалистом. Его хвалили за то, как он справился с экономическими проблемами в связи с подходом Макрона к кризису Ковида по принципу "чего бы это ни стоило". Считается верным сторонником Макрона, несмотря на то, что работал в правительстве Николя Саркози.

Ришар Ферран, 59 лет

Бывший член Социалистической партии и бывший журналист, он был генеральным секретарем новой партии Макрона и был назначен министром территориальной сплоченности после того, как Макрон стал президентом в 2017 году, но через месяц ушел в отставку, чтобы стать главой группы LREM в Национальной ассамблее, а затем председателем нижней палаты парламента, пост, который он занимает с тех пор.

Жюльен Денорманди, 41 год

О министре сельского хозяйства часто говорят, что он более молодая версия Макрона, хотя и всего на три года. Денорманди работал заместителем Макрона в министерстве финансов, когда президентом был социалист Франсуа Олланд. Он помог создать партию "La République en Marche!" в 2016 году.

Жеральд Дарманен, 39 лет

В министерстве внутренних дел считается правым и часто ошибочно обвиняется в том, что назвал Ле Пен "мягкой" в отношении иммиграции, что было саркастическим комментарием, сделанным во время дебатов. Фигура, вызывающая разногласия среди левых и даже среди своих коллег, но амбициозная.

Аутсайдеры

Эдуар Филипп, 51 год

Мэр Гавра был первым премьер-министром Макрона в период с 2017 по 2020 гг. Бывший социалист, затем член правоцентристской партии UMP, Филипп должен был справиться с движением "жилеты", забастовками и протестами в связи со спорными пенсионными изменениями Макрона и началом пандемии Ковид-19. Он ушел в отставку после муниципальных выборов 2020 года и основал свое собственное политическое движение "Горизонты", которое, по мнению многих, станет его трамплином для выдвижения правоцентристской кандидатуры на пост президента в 2027 году.

Кристин Лагард, 66 лет

Глава Европейского центрального банка и бывший генеральный директор Международного валютного фонда, она была министром экономики при Саркози. У Лагард есть опыт и компетенция, но левые отвергнут ее как слишком экономически либеральную и глобалистскую, поэтому ее выбор будет крайне противоречивым.

Жан-Люк Меленшон, 70 лет

Лидер LFI потребовал от французских избирателей сделать его премьер-министром на предстоящих выборах в законодательные органы после того, как он с небольшим отрывом в 420 000 голосов прошел во второй тур президентских выборов. Ненавидит Макрона и сделает все, чтобы сорвать его программу. Этого не произойдет сейчас и произойдет только в том случае, если он заставит Макрона сделать это, получив большинство в парламенте в июне.