Турция продолжает рассматривать возможность закупки у РФ второго полка С-400

Турция по-прежнему рассматривает возможность приобретения у России второго полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Об этом заявил во вторник глава Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

"Речь о закупке второго полка С-400, что было запланировано с момента подписания соглашения [с Россией], продолжает идти. Мы заключили договор на поставку двух полков С-400. На это Турция согласилась с самого начала", - отметил он в интервью телеканалу ТRТ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, Демир выразил надежду, что ситуация на Украине никак не отразится на сотрудничестве между Анкарой и Москвой в ВПК.

Между тем накануне министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обвинил Соединенные Штаты в проведении разной политики в отношении Анкары и Нью-Дели по вопросу приобретения ими у РФ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. По его словам, "США проводят разную политику в отношении Турции и Индии в вопросе закупок [ими] у России систем С-400".