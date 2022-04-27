https://news.day.az/world/1456925.html На севере Сирии нейтрализованы 10 террористов
На севере Сирии нейтрализованы 10 террористов
Турецкие военные нейтрализовали десять террористов YPG/PПK на севере Сирии.
Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Боевики были выявлены и ликвидированы в зоне проведения контртеррористических операций ВС Турции "Источник мира", "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь".
В ведомстве добавили, силы безопасности Турции продолжают наносить сокрушительные удары по логовам террористов на севере Сирии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре