В Бразилии возрастет инфляция

Инфляция в Бразилии по итогам 2022 года составит 7,65%, на 0,19 п. п. выше, чем прогнозировалось неделей ранее.

Об этом свидетельствуют данные очередного бюллетеня "Фокус" ЦБ страны, опубликованного во вторник после трехнедельной забастовки работников регулятора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Опрошенные им эксперты финансового рынка уже на протяжении 15 недель повышают значение прогноза по инфляции. В следующем году, по их мнению, инфляция составит 4%. Оба значения превышают целевые показатели комитета по монетарного политике (Copom): в 3,5% - в 2022 году и 3,25% - в 2023 году.