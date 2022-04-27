В США обеспокоены возможностью создания Ираном ядерного оружия

Американская администрация обеспокоена возможностью создания Ираном ядерного оружия в ближайшие две недели.

Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ее спросили, беспокоит ли Белый дом возможность того, что, по некоторым оценкам, в течение уже двух недель Иран может создать ядерное оружие. "Да, это, определенно, беспокоит нас. Я бы сказала, что мы возвращаемся назад в период до иранской ядерной сделки, которая жестко ограничивала ядерную программу Ирана, она контролировалась международными инспекторами. С тех пор как администрация [бывшего американского президента Дональда] Трампа отказалась от участия США в сделке, Иран быстро ускорил свою ядерную программу и сократил сотрудничество с международными инспекторами, не выполняя обязательств по ядерной сделке", - ответила Псаки, говоря о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.