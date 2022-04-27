Coca-Cola подверглась хакерской атаке

Хакерская группировка Stormous заявила о взломе серверов корпорации Coca-Cola и хищении у нее 161 Гбайт данных.

Об этом, ссылаясь на Telegram-канал хакеров, сообщило издание Anti-Malware, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее, по данным издания, хакеры провели в Telegram-канале опрос, где предложили участникам выбрать следующую цель для атаки. Помимо Coca-Cola в качестве потенциальной жертвы предлагались производитель игрушек Mattel, разработчик медицинского оборудования Danaher и не только. Большинство участников (72%) проголосовали именно за Coca-Cola.

Позже киберпреступники заявили, что взлом выбранной цели удался. Вместе с тем Stormous опубликовали ссылку на магазин в даркнете, в котором данные Coca-Cola продаются за 1,6 биткоина (примерно $64 тыс.). Специалистам по информационной безопасности на данный момент не удалось подтвердить подлинность этих данных.

По данным издания The Recrod, компания Coca-Cola уже приступила к расследованию инцидента.