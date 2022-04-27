В Китае зафиксировали первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H3N8

Первый случай инфицирования человека штаммом птичьего гриппа H3N8 зафиксирован в Китае.

Об этом в среду сообщило информационное агентство BNO News со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инфекция была подтверждена у четырехлетнего жителя города Чжумадянь в центральной провинции Хэнань. Заражение произошло 5 апреля в результате контакта с домашней птицей. Ребенок был госпитализирован 10 апреля в связи с ухудшением состояния. Уточняется, что все близкие инфицированного здоровы.

Согласно предварительной оценке комиссии, штамм H3N8 "пока не обладает способностью эффективно заражать людей", поэтому риск крупномасштабной эпидемии остается низким.