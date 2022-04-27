Италия может национализировать принадлежащий «Лукойлу» НПЗ

Италия изучает возможность временно национализировать принадлежащий российской компании "Лукойл" нефтеперерабатывающий завод ISAB на Сицилии в случае введения санкций против российского энергетического сектора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство Рейтер.

По словам источника, глава минэкономразвития Италии Джанкарло Джорджетти планирует поднять вопрос о возможной национализации ISAB в ходе заседания кабмина в четверг.

Итальянская газета Corriere della Sera сообщила об угрозе потери работы для в общей сложности 3,5 тысячи сотрудников НПЗ ISAB к северу от сицилийской Сиракузы. Подобный сценарий вероятен в случае вступления в силу очередного пакет антироссийских санкций ЕС, который мог бы затронуть энергетический сектор.

По словам замдиректора завода Клаудио Джерачи, сейчас предприятие, не имея доступа к банковским кредитам, перерабатывает только нефть "Лукойла", который не попал под санкции. "Поскольку у нас нет (доступа к) кредитам на международном уровне, мы не можем больше нигде покупать сырую нефть", - заявил Джерачи Рейтер.

В марте Джерачи сообщал о десятке компаний, в основном итальянских, которые отказались от работы с сицилийским НПЗ. В то же время, как отмечает Corriere della Sera, российские суда продолжают перевозить сырую нефть на завод, так как запрет на заход в итальянские порты не касается перевозки энергоносителей и продовольствия.