Белый дом призвал к снижению накала риторики о ядерной войне

Белый дом исходит из того, что в ядерной войне не будет победителей, и призывает к снижению накала риторики относительно этого.

С таким заявлением выступила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Думаю, вы слышали, что некоторые из наших сотрудников, занимающихся вопросами национальной безопасности, ясно заявляли, что в ядерной войне нельзя победить. Наша цель, очевидно, по-прежнему состоит в том, чтобы призывать к снижению накала риторики относительно этого", - сказала она.