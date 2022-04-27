В Чили более 200 тыс. жителей остались без света

Сильный ветер и проливные дожди в Чили привели во вторник к перебоям в электроснабжении, в результате чего без света остались более 200 тыс. человек. Об этом сообщило управление по надзору за электроснабжением, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент в стране зарегистрировано 202 563 клиента без электроснабжения", - говорится на странице управления в Twitter. Больше всего отключений - 125,8 тыс. - приходится на Столичный округ.