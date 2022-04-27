Pfizer запросила в США одобрение бустерной дозы вакцины от COVID-19 для лиц от 5 до 11 лет

Консорциум Pfizer - BioNTech направил запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на одобрение для экстренного применения бустерной дозы своей вакцины против коронавируса среди детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте Pfizer, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Pfizer и BioNTech сегодня подали заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США [FDA] на получение разрешения на экстренное применение <...> бустерной дозы вакцины Pfizer - BioNTech от COVID-19 среди детей от 5 до 11 лет <...>", - говорится в заявлении.

В заявке, направленной компаниями, содержатся данные о второй фазе испытаний препарата. Согласно этим данным, у детей от 5 до 11 лет, получивших бустерную дозу примерно через полгода после введения второй дозы вакцины Pfizer - BioNTech, выработался сильный иммунный ответ.