ООН предрекла увеличение частоты стихийных бедствий

К 2030 году число природных катастроф в мире вырастет с 400 до 560 в год, то есть на 40%. Об этом пишет AP со ссылкой на отчет Управления ООН по снижению опасности бедствий, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

Экстремальных волн жары будет в три раза больше, чем в начале нулевых. Количество засух увеличится на треть. При этом вполне вероятно, что люди столкнутся с новыми пандемиями и нехваткой продовольствия.

Для сравнения: в период с 1970 по 2000 год на планету ежегодно обрушивалось 90-100 стихийных бедствий среднего и крупного масштаба. В 1990 году природные катастрофы стоили миру примерно в 70 млрд долларов, в 2021-м - уже 170 млрд долларов.

Эксперты ООН также заявили, что в последние годы количество жертв стихийных бедствий выросло по сравнению с предыдущей пятилеткой. Это связано с тем, что из-за климатического кризиса природные катастрофы происходят там, где их раньше не было. Также в регионах не работают системы предупреждения населения и предотвращения бедствия.