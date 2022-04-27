В России открыли первый трансграничный ж/д мост в Китай

В Еврейской автономной области открылся первый в России трансграничный железнодорожный мост через реку Амур в Китай Нижнеленинское - Тунцзян, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На торжественной церемонии запуска движения присутствовал вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он прокомментировал запуск проекта: "Сегодня произошло важное событие как для Дальнего Востока, так и для всей нашей страны. Строителям удалось преодолеть все трудности природно-климатического характера. Масштабы инфраструктурного сооружения соответствуют его значению для развития российско-китайского экономического сотрудничества".

18 марта в Турции над проливом Дарданеллы открыли самый длинный висячий мост в мире. Открытие моста приурочено к 107-й годовщине победы османских войск над союзниками.

Длина моста - 2023 метра, что символизирует столетие Турецкой республики, которое в стране будут отмечать в 2023 году. Над башнями моста установлены четыре памятника, символизирующие огромные пушечные ядра, которые турецкий солдат нес на спине во время кампании 1915 года. "Чанаккале 1915" при этом станет самым длинным висячим мостом в мире, обойдя мост Акаси-Кайке в Японии, построенный в 1998 году.