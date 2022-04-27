Илон Маск высказался против цензуры, выходящей за рамки закона

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что выступает против цензуры, превышающей устанавливаемые законом рамки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Крайне отрицательная реакция со стороны тех, кто боится свободы слова, говорит сама за себя. Под свободой слова я имею в виду то, что соответствует закону. Я против цензуры, которая выходит далеко за рамки закона. Если люди хотят меньше свободы слова, они просят власти принять соответствующие законы", - написал предприниматель, комментируя заявления об уходе пользователей из Twitter из-за того, что он приобрел эту социальную сеть.

Маск покупает социальную сеть Twitter за $44 млрд. Миллиардер уже пообещал глобальные изменения в компании. Акции Twitter после предложения Маска выросли примерно на 6% и продолжают рост.

Основатель Twitter Джек Дорси положительно высказался о сделке, подчеркивая, что считает верным шагом "освобождение" социальной сети от Уолл-Стрит.

Генеральный исполнительный директор Twitter Параг Агравал заявил, что в компании пока не знают, как покупка социальной сети Илоном Маском повлияет на работу и стратегии развития.