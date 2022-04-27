https://news.day.az/world/1456969.html Спасение мигрантов в Атлантике: выживших доставили на Гран-Канарию - ВИДЕО
Спасение мигрантов в Атлантике: выживших доставили на Гран-Канарию - ВИДЕО
Испанская береговая охрана пришла на помощь мигрантам из стран Африки, после того как их лодка перевернулась в районе Канарских островов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Спасены 36 человек, среди них двое детей. Сообщается об одном погибшем, 24 объявлены пропавшими без вести.
В прошлом году более 4 тысяч человек лишились жизни в море на пути в Испанию.
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