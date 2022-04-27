Спасение мигрантов в Атлантике: выживших доставили на Гран-Канарию

Испанская береговая охрана пришла на помощь мигрантам из стран Африки, после того как их лодка перевернулась в районе Канарских островов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Спасены 36 человек, среди них двое детей. Сообщается об одном погибшем, 24 объявлены пропавшими без вести.

В прошлом году более 4 тысяч человек лишились жизни в море на пути в Испанию.