В южноамериканской стране начала исчезать трава

В столице Чили Сантьяго из-за десятилетней засухи стала редкостью трава. Южноамериканский город вынужден ограничить использование воды и убедить ландшафтных дизайнеров отказаться от пышных зеленых насаждений, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

За последние десять лет климат Сантьяго изменился - стал гораздо суше и в итоге превратился в полупустынный, тогда как раньше проекты парков, садов и скверов адаптировали под средиземноморский климат. Теперь местные муниципалитеты планируют высаживать вдоль автомагистралей растения, которые потребляют мало воды, в отличие от привычных деревьев и кустов.

Зеленые луга и аллеи еще можно встретить в престижных районах города, тогда как из менее благополучных районов они почти исчезли. В городском парке Сантьяго уровень воды в каналах снизился на 80 процентов за последние годы. Чиновники работают над обновлением ирригационных систем и стремятся подготовить парк к более засушливому климату. Например, заменяют натуральные газоны на искусственные. По словам заместителя директора парка Эдуардо Вильялобоса, замена пяти гектаров газона сэкономила городу 300 тысяч литров воды.