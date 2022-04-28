Цифровое обучение для миллиона беженцев

Образование беженцев находится в кризисе. По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), почти половина детей беженцев не ходят в школу, а число их в мире продолжает расти, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид выступил с инициативой "Цифровая школа", призванной изменить ситуацию. Она предполагает предоставление школьного образования миллиону беженцев и обездоленных детей на протяжении пяти следующих лет.

Пилотный вариант "Цифровой школы" был запущен в 2020 г., а первый этап его официальной версии - в этом году сразу в пяти странах: Египте, Иордании, Ирак, Колумбии и Мавритании. В этом году программа охватит 20 тысяч учеников. Специальную подготовку также в этом году пройдут 500 учителей, так как ожидается, что в следующие пять лет программой будет охвачен миллион учеников. В общей сложности будет создано 120 образовательных центров, преподавание в которых будет вестись на арабском, английском, испанском и французском языках.

Как рассказал министр ОАЭ по искусственному интеллекту, цифровой экономике и ПО для удаленного обучения, который занимает пост председателя совета директоров "Цифровой школы" Омар бин Султан аль-Олама, организационная начинается с поиска оптимальных с логистической точки местоположения для цифровых центров. В этих местах должны быть подключены к электросети и широкополосному интернету. Ученики должны иметь возможность загружать образовательные материалы на планшеты, которые они получаю в "Цифровой школе".

Партнёрство во имя будущего

С "Цифровой школой" сотрудничает альянс из более 35 международных организаций, образовательных и научно-исследовательских институтов, такие как ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Гарвард и Аризонский университет. "Мы верим в партнерство и с этой целью создаем альянс по продвижению цифрового обучения, - говорит генеральный секретарь "Цифровой школы" д-р Валид аль-Али. - Мы делаем это, привлекая партнеров из различных сфер: из образования, технологических компаний, НИИ и правительств. Это позволяет нам создать оптимальную модель школы в каждом месте".

Школа также сотрудничает с местными дубайскими организациями, такими как Dubai Cares, Эмиратский Красный Полумесяц и Агентство по развитию человеческого капитала. Эти организации занимаются строительством школ в лагерях для беженцев и в отдаленных районах, а также используют существующие пространства. Соглашения с правительствами и общественными организациями помогли решить ряд проблем, в частности с подключением к интернету. Сейчас местные провайдеры предоставляют его бесплатно.

Обучение во имя перемен

"Цифровая Школа" приспосабливается к специфике каждой конкретной страны и ее школьной программы. Учебные материалы готовятся при участии учителей и методистов. Скорость изучения материала будут определять сами обучаемые. По словам заведующей учебной частью "Цифровой школы", обучение даст беженцам необходимые для будущего знания и умения. Оно позволит им не выпасть из образовательной системы. Научившись пользоваться компьютером, они почувствуют себя частью большой общности людей, а также то, что эта общность заботится о них и верит в их потенциал.

По словам Валида аль-Али, руководителей школы удивили темпы освоения нового формата обучения как учениками, так и учителями: "Люди, принадлежащие к обездоленным группам населения, с удовольствием пользуются открывающейся возможностью".

Созданный Эмиратами лагерь для сирийских беженцев в Иордании участвовал в пилотном проекте, запущенном 2 года назад. Тогда в нем участвовали 60 учеников, а сейчас здесь учатся 750 человек.

Фатима аль-Габави, сама беженка, прошла 6-месячную программу обучения на педагога-методиста "Цифровой Школы":

"Мне привили здесь ответственность и инициативность. Конечно, счастье можно обрести только постоянно развиваясь, ища что-то новое и полезное в том учебном материале, которым я пользуюсь при преподавании. Он помогает ученикам, делает их сильнее на каждой новой стадии обучения. Аттестаты, которые выдает "Цифровая школа", признаются во всем мире. С ними можно будет поступать в высшие учебные учреждения".

Доступ к образованию и развитию может совершенно изменить жизнь человека. "Цифровая школа", будучи инициативой глобального масштаба, дарит надежду на лучшее будущее детям и их семьям.