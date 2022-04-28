В Китае предрекли войну во всей Европе

Китайский эксперт в области стратегических вооружений Сун Чжунпин предрек начало войны, в которую будет втянута вся Европа, в том случае, если стороны военного конфликта в Украине будут затягивать с военным решением кризиса, сообщает Global Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Россия ясно дала понять, что не может проиграть. Если обе стороны сохранят жесткость, полем битвы может стать вся Европа, что приведет к огромным бедствиям для всех европейских стран и всего мира", - заявил он.

По словам эксперта, США де-факто сделали Украину членом НАТО, поскольку ранее никто из стран-участниц альянса еще не получал такой ​​большой поддержки со стороны США, особенно это касается поставок военной техники.