Австрия приняла условия оплаты российского газа в рублях

Австрийская сторона в лице австрийской нефтегазовой компании OMV приняла условия России об оплате поставок российского газа в рублях путем открытия соответствующего счета в российском банке. Об этом сообщил в среду канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы, то есть OMV, приняли условия оплаты, как и правительство Германии. Они [условия] были признаны соответствующими условиям санкций. Для нас это было важно", - сказал Нехаммер на пресс-конференции.

Канцлер обратил внимание, что Польша и Болгария, согласно поступающей информации, отказались платить за российский газ по схеме в российских рублях, поэтому столкнулись с проблемами с поставками этого вида топлива из России.

По словам Нехаммера, во время поездки в Москву президент России Владимир Путин заверил его о дальнейших поставках газа в полном объеме и возможности оплаты поставок в евро, поэтому ситуация для Австрии сейчас не изменилась.

Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Согласно документу, "недружественные" покупатели начнут перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, а тот в свою очередь будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. Именно с них и будет производиться оплата поставок.