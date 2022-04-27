Здание ресторана загорелось в Ростове-на-Дону

Здание ресторана загорелось у входа в парк Островского в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Сообщается, что пожар начался в 09:20 по московскому времени в здании ресторана, находящегося на улице Проспект Сельмаш. Общая площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.

На опубликованном видео с места происшествия можно заметить столбы дыма высотой в несколько десятков метров. Для ликвидации пожара прибыли несколько пожарных расчетов.

Так как пожар произошел вблизи проезжей части ГИБДД организовала отвод транспорта.

На текущий момент данные о погибших и пострадавших не поступали.