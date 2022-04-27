Здание ресторана загорелось в Ростове-на-Дону - ВИДЕО
Здание ресторана загорелось у входа в парк Островского в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Сообщается, что пожар начался в 09:20 по московскому времени в здании ресторана, находящегося на улице Проспект Сельмаш. Общая площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.
На опубликованном видео с места происшествия можно заметить столбы дыма высотой в несколько десятков метров. Для ликвидации пожара прибыли несколько пожарных расчетов.
Так как пожар произошел вблизи проезжей части ГИБДД организовала отвод транспорта.
На текущий момент данные о погибших и пострадавших не поступали.
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