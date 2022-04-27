https://news.day.az/world/1457068.html Генсек ООН провел телефонный разговор с Эрдоганом
Генсек ООН провел телефонный разговор с Эрдоганом
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Анадолу.
В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что в ходе беседы Гутерриш проинформировал турецкого лидера об итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре