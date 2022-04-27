Генсек ООН провел телефонный разговор с Эрдоганом

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Анадолу.

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что в ходе беседы Гутерриш проинформировал турецкого лидера об итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.