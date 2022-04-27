В Афганистане произошел взрыв

Взрыв произошел в среду утром в одном из районов города Кундуз (административный центр одноименной провинции) на севере Афганистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на очевидца.

По данным агентства, в результате происшествия по меньшей мере двое мирных жителей получили ранения. Отмечается, что захватившее власть в стране радикальное движение "Талибан" пока не комментировало эту информацию.

Это уже второй взрыв в провинции Кундуз за последние несколько дней. В минувшую пятницу афганские СМИ информировали о взрывном устройстве, сработавшем в мечети в районе Имам Сахиб. Талибы подтвердили эту информацию, сообщив о 33 погибших и 43 пострадавших.