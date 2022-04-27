В Германии заявили о двойном кризисе в немецкой экономике

Экономика Германии переживает "двойной кризис" из-за ситуации в Украине. Об этом заявил глава Германского промышленного союза (BDI) Йоахим Ланг, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Германская экономика сейчас переживает двойной кризис. Высокие цены на энергоносители и нарушение международных цепочек поставок из-за очередных сбоев контейнерных перевозок со стороны Китая тормозят развитие конъюнктуры", - отметил Ланг.

По его словам, сейчас промышленность, внешняя торговля и инвестиции в страну стали ослабевать.

Ланг добавил, что скорого восстановления экономики Германии не предвидится, так как последствия пандемии коронавируса и ситуация в Украине тормозят развитие. Поэтому правительство Германии снизило прогноз по восстановлению ВВП страны.