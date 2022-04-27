Армянский пропагандист Кеосаян может попасть в "черный список" Казахстана

В Министерстве иностранных дел Казахстана не исключили, что армянскому пропагандисту Тиграну Кеосаяну могут закрыть въезд в страну, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.

Пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров назвал слова Кеосаяна оскорбительными и необъективными.

"Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям на уровне глав государств", - уточнил он, добавив, что Кеосаян может быть включен в "черный список" за "отравление атмосферы добрососедских отношений".