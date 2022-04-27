Житель Индии поджег уволившего его начальника, но сгорел сам
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Мужчина из индийского штата Махараштра захотел отомстить руководителю, который уволил его, но сам скончался, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

35-летнего работника ателье возмутило его увольнение, которое он счел безосновательным. Он приехал на работу, напал на начальника и поджег его. Однако пламя перекинулось на самого злоумышленника.

Несколько очевидцев заметили случившееся и поспешили помочь, однако один из них серьезно пострадал, пытаясь потушить огонь. Сам мужчина скончался от полученных ожогов.

На место вызвали врачей, которые доставили в больницы пострадавших - состояние руководителя нападавшего и местного жителя оценивается как критическое.