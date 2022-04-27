Огненные смерчи в российском регионе сняли на видео

В Хакасии из-за пожаров возникли огненные смерчи. Их сняли на видео, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

На кадрах видно, что рядом с пожарными, которые тушат возгорание в поле, образовывается огненный смерч - это происходит из-за сильного ветра.

В МЧС сообщили, что видеозапись в ведомство прислали жители российского региона. Кадры сняты в окрестностях Абакана, уточнили в ведомстве.

Огненный смерч - явление, которое может образоваться из-за пожара, извержения вулкана или бомбардировки. Он происходит, когда столб горячего воздуха с помощью ветра сталкивается с местом, где происходит пожар. Внутренняя температура подобных смерчей может достигать до 1500 градусов, при набирании значительной скорости они способны уничтожать все на своем пути.