В России пьяный мужчина напал на школьницу

Пьяный житель Томска силой затащил школьницу в лифт жилого дома и начал душить, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел вечером 26 апреля в многоэтажном доме в Дубовом переулке. На кадрах видно, как при входе в лифт мужчина сзади хватает девочку за шею и заводит в кабину, продолжая душить. Школьница начинает просить отпустить ее и говорит, что скажет бабушке. Спустя несколько секунд мужчина отпускает девочку. "Что ты? Поедем домой и все. Я тут причем?, - говорит он. - Что тут боятся?"

Девочка говорит мужчине, что испугалась и обмочилась. После этого лифт останавливается, и нападавший дает ребенку выйти.

Личность мужчины удалось установить. Полиция задержала его по статье 20.21 Кодекса об административных правонарушений (за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения). Об этом сообщил региональный Следственный комитет на своем сайте.