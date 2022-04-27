В российском нацпарке обнаружили колонию белых цапель - ВИДЕО
В национальном парке "Себежский" в Псковской области обнаружили колонию белых цапель. Видео с птицами, снятое специалистами Северо-Западного управления Росприроднадзора, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На кадрах удалось запечатлеть около десятка цапель. Кроме того, можно заметить несколько гнезд, в некоторых из которых уже есть яйца.
По словам экспертов, поскольку в нацпарке достаточно мелких водоемов, которые любят цапли, и хорошая кормовая база, эти птицы чувствуют себя на данной территории комфортно.
Белые цапли были практически истреблены в XIX веке - браконьеры уничтожали их, чтобы заполучить красивые перья, которые появляются на спинах этих птиц в брачный период. В настоящее время охота на данный вид в России запрещена.
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