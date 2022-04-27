В Макрона бросили помидорами на рынке во Франции

Президента Франции Эммануэля Макрона закидали помидорами в ходе его поездки в муниципалитет Сержи в среду, передает телеканал BFMTV.

Как передает Day.Az, на кадрах, которые транслировал телеканал, видно, как в сторону Макрона, находящегося в центре большой толпы, летят несколько помидоров, после чего охрана президента быстро открывает зонтик над головой французского лидера, чтобы защитить его. Затем трансляция прервалась на несколько секунд. Президент Франции в среду находится с поездкой в муниципалитете Сержи в регионе Иль-де-Франс.

24 апреля во Франции состоялся второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно данным МВД Франции после подсчета 100% бюллетеней, Макрон получил 58,54% голосов, Ле Пен - 41,46%.