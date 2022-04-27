Эрдоган о радикализме и исламофобии на Западе

Западная культура через искусство, культуру, спорт и кинематографию, или как сегодня принято говорить, посредством "мягкой силы", фактически распространила влияние на весь современный мир. Данную мысль высказал в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Лучшим противодействием давлению и нападкам в адрес Турции, по мнению главы государства, является изучение и пропаганда богатого исторического и культурного наследия самой страны.

По словам турецкого лидера, человечество переживает сегодня период нового скачка проявлений ненависти и нетерпимости. "К сожалению, мировое сообщество не вынесло уроков из истории, что привело также к росту преступности на почве ксенофобии и исламофобии", - отметил президент.

Президент Турции назвал "вызывающим обеспокоенность" рост популярности радикальных сил на Западе, что проявляется в успехе правых партий на выборах. "В ряде стран Европы ультраправые пытаются войти в состав правящих коалиций. Фиксируется также стремление к единоличному приходу к власти", - констатировал турецкий лидер.

Эрдоган далее привлек внимание к значимости открытого доступа к технологическим новшествам, интернету и социальным сетям. "Если вы сами не формируете повестку дня соцсетей и не направляете их, то за короткое время попадаете под зависимость", - подчеркнул президент Турции.