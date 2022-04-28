Что обсудили Зеленский и фон дер Ляйен?

Президент Украины Володимир Зеленский и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили дальнейшую финансовую поддержку Украины. Как передает Day.Az, об этом Зеленский сообщил в Твиттере.

"Пообщался с Урсулой фон дер Ляйен. Поблагодарил за решение ЕК отменить тарифы и квоты на украинскую промышленную и агропродукцию. Обсудили дальнейшую финподдержку, в частности, макрофинансовую помощь", - написал глава государства.

Зеленский добавил, что глава Европейской комиссии рассказала о подготовке шестого пакета санкций, который должен включать эмбарго на нефть.