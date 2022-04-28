На АЭС "Аккую" успешно завершили очередной этап строительства береговых сооружений

Компания АО "Аккую нуклеар" сообщила в среду о завершении очередного этапа строительства береговых сооружений первой в стране АЭС "Аккую" в провинции Мерсин на юге Турции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В рамках работ по формированию единой системы водоотведения на участке сооружения первого энергоблока АЭС "Аккую" строители соединили отводящий канал и сифонный колодец - объекты, которые будут обеспечивать отвод морской и опресненной воды после охлаждения оборудования атомной станции. Формирование системы водоотведения - важный этап возведения береговых гидротехнических сооружений АЭС "Аккую", - говорится в сообщении.

"Канал длиной около 950 м сооружается вдоль береговой линии площадки. Он состоит из 34 отдельных секций, соединенных специальными швами, благодаря чему конструкция канала обладает устойчивостью к внешним воздействиям, таким как перепады температуры воздуха, сейсмические явления, осадка грунта. Строительство отводящих каналов и сифонных колодцев ведется параллельно для первого и второго энергоблоков АЭС "Аккую". На строительстве этих объектов задействовано 700 рабочих и специалистов, которые работают посменно в непрерывном режиме", - добавили в компании.

"В сифонном колодце происходит перемешивание потоков и выравнивание температуры воды, поступающей от конденсатора и других систем охлаждения АЭС, перед сбросом в отводящий канал", - пояснили в "Аккую нуклеар". "В железобетонные конструкции сифонного колодца строителям предстоит залить 17 600 куб. м бетона. При сооружении водоотводящего канала будет использовано более 40 000 кубометров бетона", - добавили в компании.