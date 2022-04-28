В Бразилии выявили новую мутацию штамма "омикрон"

Бразильские эпидемиологи обнаружили новую разновидность омикрон-штамма коронавируса. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает газета Folha de S.Paulo.

По ее данным, речь идет о мутации комбинированного варианта "омикрона" BA.1 и BA.2, которой нет в международной базе данных Gisaid.

Образец биоматериала, в котором обнаружена новая разновидность инфекции, был взят у трехлетнего ребенка в Сан-Паулу 16 февраля. Отмечается, что пока нет оснований говорить о появлении новой полноценной рекомбинации "омикрона", поскольку для этого соответствующая мутация должна быть подтверждена по меньшей мере в пяти образцах. На данный момент преобладающим вариантом SARS-CoV-2 в Бразилии является разновидность BA.2 "омикрона", на которую приходится около 70% всех случаев инфицирования.

В Бразилии с населением 213 млн человек с начала пандемии было выявлено почти 30,4 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых свыше 663 тысяч привели к летальному исходу. Выздоровели более 29,48 млн человек, 254 тысячи случаев считаются активными. Согласно данным Минздрава страны, 81% жителей сделали хотя бы одну прививку от ковида, полностью вакцинированы 74% населения. Более 74 млн бразильцев привиты бустерной дозой.

С середины января в стране началась иммунизация детей в возрасте от пяти лет. В возрастной группе старше 12 лет полностью привиты 86,4% жителей, частично - 91,7%.