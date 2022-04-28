В Стамбуле уничтожена террористическая ячейка

В районе Санджактепе турецкого Стамбула уничтожена террористическая ячейка.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, написал в "Twitter" министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

"В Санджактепе уничтожена еще одна террористическая ячейка", - написал он.

По его словам, контртеррористическое подразделение арестовало трех террористов; были изъяты 5 кг готовой к подрыву взрывчатки, бомбовые механизмы и много боеприпасов.