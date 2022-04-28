https://news.day.az/world/1457276.html В Стамбуле уничтожена террористическая ячейка
В Стамбуле уничтожена террористическая ячейка
В районе Санджактепе турецкого Стамбула уничтожена террористическая ячейка.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, написал в "Twitter" министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.
"В Санджактепе уничтожена еще одна террористическая ячейка", - написал он.
По его словам, контртеррористическое подразделение арестовало трех террористов; были изъяты 5 кг готовой к подрыву взрывчатки, бомбовые механизмы и много боеприпасов.
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