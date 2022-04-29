Продан самый большой в мире голубой бриллиант
Самый большой в мире голубой бриллиант, продавшийся на аукционах, ушел за 450 925 000 гонконгских долларов, или $57,5 млн. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные аукционного дома Sotheby's, передает Day.Az.
В Гонконге с торгов ушел массивный драгоценный камень ступенчатой огранки в 15,10 карата. Ему дали название De Beers Cullinan Blue.
Торги за этот лот длились восемь минут между четырьмя покупателями. В итоге его приобрел анонимный покупатель по телефону.
Редкий алмаз был найден на руднике Куллинан в Южной Африке в 2021 году.
Геммологический институт Америки (GIA) классифицировал его как "фантазийно-ярко-синий". Это высшая цветовая оценка, которая была присвоена не более чем 1% всех известных голубых бриллиантов мира.
Геологи оценили его как "исключительно редкий".
Только пять бриллиантов такого цвета превышают вес в 10 каратов. Появление этого драгоценного камня в 15 карат - знаковое событие.
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