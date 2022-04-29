В Германии придумали еще один способ экономии электроэнергии

В бассейнах Германии снизят температуру воды для экономии электроэнергии, пишет газета Tagesspiegel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как заявил глава берлинского оператора бассейнов Berliner Bäderbetriebe (BBB) Йоханнес Кляйнсорг, ассоциация таким образом намерена внести свой вклад "в снижение зависимости от поставок российского природного газа".

В BBB утверждают, что посетители "едва заметят" снижение температуры. Температуру воды в летних бассейнах, вода в которых подогревается с помощью ископаемых источников энергии, снизят на два градуса, в крытых бассейнах - на один градус.