В Дании ввели ограничения на продажу масла

В Дании несколько сетей супермаркетов были вынуждены установить ограничения на количество бутылок растительного масла, которые покупатели могут купить за один раз. Об этом пишет газета Berlingske, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Среди них - ритейлер Coop Denmark, крупнейшая продуктовая компания, владеющая датскими сетями магазинов Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'brugsen, Brugsen, Irma и насчитывающая 1200 магазинов по всей стране.

Менеджер компании по коммуникациям и анализу Ларс Ааруп заявил, что ограничение в магазинах Coop будет распространяться на все виды растительного масла - можно будет приобрести до трех бутылок в одни руки.

"Мы также столкнулись с тем, что покупатели из Германии ... приезжали покупать масло, чтобы забрать его домой", - рассказал он.

По словам главы отдела коммуникаций сети Rema 1000, спецоперация в Украине "привела к сокращению поставок, и, хотя мы не пусты, спрос распространяется по всему миру и на другие продукты растительного происхождения".