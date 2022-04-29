Стало известно общее число пользователей интернета в мире

На конец апреля 2022 года во всем мире выявлено более 5 млрд пользователей интернета. Об этом стало известно из нового отчета аналитической компании Global Statshot, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За последний год, по данным компании, в мире появилось около 200 млн новых пользователей. Таким образом, на сегодня аудитория интернета составляет примерно 63% от всего населения Земли.

Вместе с тем аналитики Global Statshot отметили, что из 5 млрд пользователей сети 4,65 млрд имеют учетные записи как минимум в одной из известных соцсетей. При этом примерно 75% людей старше 13 лет (возраст, с которого можно заводить аккаунты в большинстве соцсетей, согласно правилам этих платформ) уже зарегистрированы в том или ином сервисе с социальными функциями.

Также аналитики обратили внимание на то, что в мире по-прежнему остается много регионов, жители которых не имеют доступа к интернету. Об этом говорит хотя бы то, что владельцев смартфонов во всем мире больше, чем пользователей сети - 5,32 млрд человек.