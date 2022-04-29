Мужчине вернули потерянный в такси кошелек спустя семь лет

Житель Великобритании неожиданно получил по почте кошелек с деньгами, который потерял несколько лет назад, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Энди Эванс, которому сейчас 45 лет, семь лет назад поймал такси после посещения концерта группы The Courteneers. Когда он вышел из автомобиля, то обнаружил, что забыл кошелек. Такси к тому времени уже уехало, и никакой надежды, что его удастся отыскать, не было.

Спустя семь лет Эванс получил по почте посылку, в которой находился его кошелек вместе со всем содержимым. "Это абсолютно невероятно. Сначала я не понял, что это: я забыл про потерю, так как это было очень давно", - заявил он. Британец сравнил возвращение кошелька с посланием в бутылке, которое вернулось к отправителю спустя много лет.

В кошельке коричневого цвета лежали две банкноты по 20 фунтов старого образца, которые все еще можно использовать. Более мелкие купюры и монеты англичанину придется обменять в банке. Банковские карты, которые там лежали, теперь бесполезны - их срок действия закончился пять лет назад. Кроме того, в кошельке находились водительские права.

В посылке был указан адрес электронной почты, на который Эванс написал, чтобы отблагодарить вернувшего пропажу доброго человека. В качестве благодарности он предложил денежное вознаграждение. Ему ответил таксист из Манчестера, который писал, что вернул кошелек не ради вознаграждения, но ответное письмо подарило ему улыбку.

Эванс рассказал, что предложил мужчине встретиться и выпить кофе. "Я просто хочу пожать ему руку и сказать спасибо. Он не обязан был делать это. Он отправил кошелек специальной доставкой, которая обошлась ему в восемь фунтов", - пояснил он.