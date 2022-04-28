К Земле летят два больших астероида

28 апреля около Земли пролетит массивный астероид с предполагаемым размером от 350 до 780 м со скоростью около 37 000 км/ч, передает Day.Az со ссылкой на Newsweek.

Всего через несколько дней после этого мимо нашей планеты пролетит еще один астероид, потенциально более крупный (предполагаемый размер от 380 до 860 м). Он совершит максимальное сближение с Землей 9 мая 2022 года. Его скорость будет еще выше - около 40 000 км/ч.

Как сообщается, второй астероид в 12,5 раз быстрее, чем пуля, выпущенная из винтовки, или в 17 раз - чем реактивный истребитель.