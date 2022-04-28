Трагедия на цементном заводе в Мексике

По меньшей мере восемь человек погибли и 11 получили ранения в результате столкновения конкурирующих групп рабочих в мексиканском штате Идальго, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Конфликт на заводе цементного кооператива Cruz Azul, которому также принадлежит одноименная футбольная команда, длится уже около 10 лет.

По данным местных СМИ, трагедия стала последствием передела влияния в руководстве кооператива завода.